أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى القرى السياحية، وحضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري.

وصعدت نيكول على خشبة المسرح في الثالثة من صباح اليوم الجمعة، مرتدية فستان أسود قصير وغنت حتى قرب طلوع الشمس.

وكان ضمن الحضور مصمم الأزياء هاني البحيري وحرصت نيكول على توجيه التحية له.

يعد الحفل هو أولى السهرات التي تحييها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر، حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة في الساحل الشمالي.

وغنت نيكول عددا من أغانيها المميزة منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" و"بنت السلطان" لأحمد عدوية.

علي جانب آخر، تستعد نيكول لإطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الأخيرة لها، حيث من المقرر ضمها لأغاني ألبومها القادم الذي تعمل عليه منذ فترة.