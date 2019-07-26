وزيرة الثقافة توجه بشن حملات للرقابة على المصنفات

وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جهاز الرقابة على المصنفات، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، بشن حملات مستمرة على أماكن مزاولة الأنشطة الفنية وضبط المخالفين، وأسفرت الحملات بمحافظات المنيا والجيزة والإسكندرية، خلال اليوم الأول عن ضبط 14 مخالفة، منها 3 بمحافظة المنيا و6 بمحافظة الجيزة و5 بالساحل الشمالي وجميعها لمزاولة نشاط دون ترخيص.

وقالت وزيرة الثقافة إن الحملات تهدف إلى الحفاظ على ثوابت وسلوكيات المجتمع المصري وهويته الأصيلة وقيمه ومثله العليا، إسهاما في بناء الإنسان.

وأضافت عبدالدايم أن الدولة تؤكد دائما على مبادئ الآداب العامة، والتمسك بالتقاليد، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الوطن والمواطن وحجر الزاوية في التنمية المستدامة.

واعلن جهاز الرقابة علي المصنفات استمرار وتكثيف الحملات في جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة للحفاظ على الذوق العام.

يذكر أن وزير الثقافة أصدرت قرارا بفتح مقرات للرقابة على المصنفات في 8 محافظات هي، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء بشرم الشيخ، البحر الأحمر بالغردقة، أسيوط، الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، المنيا، وجارٍ حاليا تأسيس مقرات جديدة في مختلف محافظات مصر.