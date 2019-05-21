افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجانات الختامية لموسم "المسرح للجمهور" بقصر ثقافة الأنفوشي، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في الفترة من 19 أبريل وحتى 4 مايو الجاري بمحافظات "الغربية، قنا، القليوبية" بمشاركة 46 عرضا مسرحيا.

وترأس المهرجانات المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، يشهد حفل الختام حضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفتية والمخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، ولجان التحكيم بالمهرجانات الثلاث، ونخبة من الإعلاميين والمسرحيين.