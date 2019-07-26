وصل اليوم، جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية أمس، إلى قصر قرطاج، قادما من المستشفى العسكري التونسي، وسط تواجد أمني وجماهيري ضخم.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر الخميس، بقرار من الأطباء المباشرين له.

وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، أصدرت الرئاسة التونسية عدة بيانات، اثنان منها كان لنعي السبسي، حيث تضمَّن الثاني الذي جاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تونس تنعى "أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر".

وأضافت: "لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

ويتولى نبيل عجرود، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، إدارة الديوان الرئاسي، حاليا وإصدار تلك البيانات، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عنه، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، وهي كالتالي:

- عيَّنه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي نبيل عجرود، مستشارا أول، مديرا للديوان الرئاسي، خلفا لسلمى اللومي التي تقدمت باستقالتها، في 15 يونيو الماضي.

- كان مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية بالديوان الرئاسي منذ 2016.

- عمل مسبقا مديرا عاما للوظيفة العمومية في حكومة مهدي جمعة.

- شغل منصب مركز "إفادة" خلفا لرضا كزدغلي، في عام 2015.

- تولى منصب مدير مركزي للموارد البشرية لاتصالات تونس.

- عُين مديرا عاما للشؤون القانونية لوزارة الصحة بين 2008 و2010.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر الخميس، بقرار من الأطباء المباشرين له.

وكان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونُقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسبما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.