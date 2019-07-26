تنشر "الوطن" أسماء الضباط بحركة تنقلات الشرطة 2019 بمديرية أمن البحيرة، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وشملت الحركة ندب اللواء فاضل فهمي عمار، نائب مدير أمن البحيرة، مديرا لأمن الدقهلية، وتعيين اللواء ريمون نعيم يوسف عوض نائبًا لمدير أمن البحيرة، واللواء محمود فاروق إبراهيم محمود مساعد مدير أمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الجيزة، واللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، مساعدا لمدير أمن الإسكندرية، واللواء محمد شرباص مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، مديرًا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

كما شملت نقل العميد خالد عبدالغفور عبدالسلام الخولي مأمور مركز بأمن البحيرة، مساعدا لفرقة أمن البحيرة، والعميد خالد محمد عبدالعليم أحمد الطباخ بمديرية أمن البحيرة، مساعدا بفرق أمن البحيرة، والعميد محمود فوزي إبراهيم يوسف كيلاني مأمور مركز بأمن البحيرة، لمديرية أمن البحيرة، والعميد جمال محمد عبدالعاطي بسيوني بمديرية أمن البحيرة، لمديرية أمن المنيا، والعميد عبدالغفار عبدالرحمن محمد حسن الديب رئيس قسم المباحث الجنائية بأمن البحيرة، للإدارة العامة لأمن الموانئ، والعميد حازم عزت رئيس مباحث كفرالدوار إلى مباحث مديرية أمن القليوبية، والعميد خالد إبراهيم محمود مدير إدارة قوات أمن البحيرة.

كما نقل العقيد محمد أحمد غازي الشيخ إلى مديرية أمن سوهاج، والعقيد محمد رشدي محمد يونس إلى مديرية أمن مطروح، والمقدم سامح محمد ذكي عبدالعال لمباحث مديرية أمن شمال سيناء، والمقدم إبراهيم عبدالحق النجار لمديرية أمن المنيا، والمقدم السيد أحمد المرازقي لمديرية أمن قنا، والمقدم طاهر محمود الفخراني إلى مديرية أمن الأقصر، والمقدم محمد منير عبدالرازق إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمقدم أحمد سعيد نعيم إلى مديرية أمن قنا، والنقيب محمد طارق عباس إلى مديرية أمن سوهاج، والنقيب محمد عبدالستار عامر، إلى مديرية أمن أسوان.

وشملت الحركة نقل النقيب إبراهيم مصطفي زمزم إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والنقيب هادي أحمد عامر إلى مديرية أمن قنا، والنقيب محمد مجدي خلاف إلى قطاع السجون، والنقيب أحمد ممدوح كامل إلى مديرية أمن المنيا، والنقيب عمر محمد إبراهيم إلى مديرية أمن سوهاج، والنقيب أمين محمود الشنهابي للإدارة العامة لأمن الموانئ، والنقيب إبراهيم الدسوقي الشامي لمديرية أمن المنوفية، والنقيب محمود عبدالعزيز رحاب لمديرية أمن الغربية.

وتضمت نقل الملازم أول نور الدين أشرف محمد إلى مديرية أمن القليوبية، والملازم أول عبدالرحمن بلتاجي أمين لمديرية أمن كفرالشيخ، والملازم أول محمود شكري مغاوري لمديرية أمن القليوبية، والملازم أول أحمد عاطف عبدالرحمن لمديرية أمن الإسماعيلية، والملازم أول أدهم صلاح محمد لمديرية أمن الإسكندرية، والملازم أول عبدالله خالد نبيل إلى مباحث مديرية أمن الإسكندرية، والملازم أول أحمد إيهاب عامر لمديرية أمن الإسكندرية، والملازم أول محمود سعيد عليان إلى مديرية أمن الإسكندرية.