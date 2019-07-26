حركة تنقلات الشرطة.. 20 مدير أمن جديد وترقية أكثر من 12 ألف ضباط

حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاءت حركات التغييرات الواسعة في وزارة الداخلية بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية محمود توفيق للتصديق على تلك الحركة.

وشملت حركة التنقلات والترقيات 20 مديرًا للأمن، بخلاف الترقية والمد لـ12154 ضابط من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، والتي هدفت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

ودفعت وزارة الداخلية على ضخ دماء جديدة بهدف إعادة النشاط للجهاز الأمني، والسيطرة على البؤر الإجرامية والتصدي للخلايا الإرهابية، وكانت البداية بندب اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، بعدما كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة، كما سبق ذلك توليه مصلحة السجون وحقق خلال تلك الفترة الكثير من النجاحات الأمنية.

كما تم الإبقاء على اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام نظير جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية في مكافحة الجريمة الجنائية وملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، ومساهمته في القضاء على أغلب البؤر الإجرامية التي كانت تشكل خطرًا على الأمن الوطني على مدار السنوات الماضية، والسيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وإعادة الهدوء لمنطقة المثلث الذهبي، وقضى على أغلب العصابات التي تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه.