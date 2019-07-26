وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، باستمرار حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتفعيل الموجة الـ13لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، وذلك في ثالث أيام عمل الموجة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم، حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وأملاك الدولة والآثار وجهاز حماية الأراضي، أسفرت عن إزالة حالتي تعد علي أراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإجمالي مساحة 716 متر، كما تم إزالة 4 حالات علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء وأساسات من الطوب الأحمر بمركز ومدينة إدكو، وتنفيذ 14 قرار إزالة لافتات إعلانية بإجمالي مساحة 170 مترا تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بمركز ومدينة أبو المطامير، وفك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي لمبنى على مساحة 250 متر بدون ترخيص بمحاصيل أم صابر، وإزالة 8 حالات تعد علي أملاك الدولة ولاية الري بإجمالي مساحة522 متر بمركز ومدينة بدر، و13 حالة تعد وبناء مخالف علي حرم الآثار بمساحة 1648متر بمركز ومدينة إيتاي البارود.

كما أزالت الحملات، 20 حالة تعد على أملاك الدولة وأملاك الري والنيل وأملاك الوحدة المحلية بمساحة 765 مترا بشبراخيت والربدان باستخدام معدات الوحدة المحلية، و6 حالات على أملاك الدولة ملك ري دمنهور بالكوم الأخضر بمساحة 1703 أمتار عبارة عن حصيرة خرسانية وزراعات بمركز ومدينة شبراخيت، و3 حالات علي أملاك الآثار بمساحة 14650مترا مربعا، عبارة عن أرض زراعية تم التعدي عليها من قبل المواطنين بنطاق الوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات، و12حالة أملاك دولة بمساحة 1800متر على أملاك هندسة ري المحمودية بترعة المحمودية وعلى ترعة جنابية شبراخيت بنطاق قريتي فيشاش، وأريمون للمحمودية، و11حالة بمساحة 623 متر تابعة لولاية الطرق والزراعة بمركز ومدينة الرحمانية، و8 حالات علي مساحة 1081مترا وتم الإزالة بمركز ومدينة أبوحمص، وتنفيذ قرار إيقاف أعمال تعديل جوهري لدور أرضي بتحويله من شقة سكنية إلي محل وعمل محضر للمخالفين بمركز ومدينة دمنهور.