تقام، غدا، جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ومن المقرر أن ينطلق الموكب الجنائزي في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس.

وسيتم إخراج جثمان الرئيس الراحل من قصر قرطاج، حيث يعرض أمام المواطنين لتوديعه لآخر مرة، ​كما تقرر دفن الرئيس الراحل، بمقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي.

وأعلن عدد من رؤساء الدول عن توجههم غدا لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذى أعلن عن توجهه إلى العاصمة التونسية، غدًا، للمشاركة في الجنازة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان ماكرون أشاد بالرئيس التونسي الراحل ووصفه بـ"الزعيم الشجاع والصديق" لفرنسا. وقال: "ترأس بلاده في لحظة أساسية من تاريخها، حيث قاوم كل الحركات الظلامية من أجل بناء المستقبل والديمقراطية والتقدم".

كذلك سيحضر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، جنازة الرئيس السبسي حيث سيصل إلى تونس مساء اليوم الجمعة، كما توجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان السبسي بحسب مصادر في الرئاسة التركية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وستشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موكب الجنازة الوطنية للرئيس التونسي الراحل، حيث أشادت به قائلة إن "الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، عقب رحلة من العطاء السياسي والاجتماعي.