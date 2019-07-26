تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للطلبة والطالبات المقبلين حديثًا على الالتحاق بالجامعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من هنــــــا، وتستعرض "الوطن" خدمات الطلاب على النحو التالي:

1- تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

ويستطيع الطالب من خلال موقع التنسيق تسجيل رغبات التقديم بالكليات والمعاهد الحكومية، وذلك بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الفنية والمعادلة، فضلًا عن التعرف على الحد الأدنى للتقديم بالكليات، والتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة أمام الطلبة ومواقع التنسيق الإلكتروني بالجامعات.

2- معادلة الشهادات

ويكون المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في مصر الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه - ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

3- الإشراف العلمي

ويخدم الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج في جميع أنحاء العالم وعلي نفقتهم الخاصة ولا يعملون بأي جهة حكومية داخل جمهورية مصر العربية ومنتظمين بالدراسة (ليس الدراسة عن بعد، أو بعض الوقت، أو بنظام المراسلة) بداية من المرحلة الثانوية وحتي نهاية الدراسات العليا.

4- الشهادات الأجنبية المعادلة

وتعد الخدمة متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والراغبين في التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق للقبول بكليات الجامعات الحكومية أو المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك الطلاب الراغبين في استخراج إفادات موجهه لكلية الشرطة أو الكليات العسكرية.

ويتمكن الطالب من تسجيل رغباته والتعرف على الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد.

5- منح دراسية

وتمنح هذه المنح من خلال قطاع الشؤون الثقافية والبعثات الذي يقدمه للطلبة، ويستعرض من خلاله أبرز المنح الدراسية الخاصة بدراسة البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه سواء داخل مصر أو خارجها.