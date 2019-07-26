قال النجم كريم عبد العزيز، إن دوره في الجزء الثاني من الفيل الأزرق أصعب من الجزء الأول نظرا لتفاصيل الشخصية والأحداث، التي وضعت من المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وأضاف كريم، في مداخلة هاتفية على راديو "إنيرجي" أنه ليس من المنطقي تقديم نفس المستوى الذي تم تقديمه في الجزء الأول، وعبر النجم كريم عبد العزيز عن فرحته بردود أفعال الجمهور، التي استقبلها عقب العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم، وقال مازحا: "يحي راشد الجزء الثاني موتني عن الجزء الأولاني"، في إشارة إلى شخصية يحيى التي يلعبها في الفيلم.

وتابع كريم: "أول مرة أقابل إياد أو أتعاون معه، لكني استمتعت إني اتعرفت على الإنسان ده لأنه من جوا عظيم".

وعن تجربته التمثيلية الأولى مع الفنانة هند صبري، قال كريم عبد العزيز: "على الرغم من إن دي المرة الأولى مع هند إلا إن في كيميا غريبة ظهرت على الشاشة"، معربا عن سعادته الشديدة في الوقوف أمام هند التي وصفها بالـ"جدعة".

وعن تكرار التعاون مع نيللي قال: "ليها حجمها"، وقال: "مروان حامد عرف يجمعنا وأنا بحب مروان حامد الإنسان قبل المخرج، فهو إنسان مبدع ومخلص في شغله".