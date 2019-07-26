أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار أحمد السعيد عمر، رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة داخل فيلا عائلة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في الدوري الإنجليزي، الواقعة بميدان البندر بمدينة المحلة.

كما شدد المحامي العام على ضرورة سماع أقوال شهود العيان وجيرانه عائلة "النني " وتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هوية جثة الشخص، التي عثر عليها، عصر اليوم، بفيلا تحت الإنشاء على بعد 150 مترا من موقع ديوان قسم أول المحلة.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم، بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت اشراف المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

شُكّل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وقوات من الشرطة، لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، أن الجثة لشخص من الباعة المتجولين حاول دخول الفيلا من أحد جوانبها لسرقة كابلات الكهرباء ولكنه تعرض للصعق الكهربائي، ما تسبب فى وفاته خلال الأسبوع الماضي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.