كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن كواليس تدهور الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت أحلام صورة للإعلامية الكويتية، وعلقت عليها قائلة: "فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت، وأجرت عملية باي باس (تحويل مسار) وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين، أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثر على الوظائف الحيوية، ما استدعى نقلها لمستشفي مبارك الكبير".

وأضافت: "الشكر الكبير أولاً لله تعالي ثم لهم على كل الرعاية اللي وجدتها هناك، والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى، وكان يطمنا عليها كل شوية، لأن ممنوع عنها الزيارة والشكر للكسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين، فقط ادعوا لها".