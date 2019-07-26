قال الإعلامي أحمد فايق، مساء اليوم، إن كثير من أبناء مصر سجلوا أرقام قياسية بموسوعة جينيس.

وعرض خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" على شاشة "dmc"، تقريرا عن المشروعات والأشخاص الذين حققوا أرقاما قياسية وثقت بالموسوعة، وكان في مقدمتهم كوبري تحيا مصر الملجم، والذي يعتبر أعرض جسر ملجم في العالم، بإجمالي عرض 67.36 مترا بما يساوي 221 قدمًا.

كما دخلت بحيرة سيتي ستارز بشرم الشيخ الموسوعة، كأكبر بحيرة من صنع الإنسان وتبلغ مساحتها 23.83 فدانا.

ودخل الفنان عمرو دياب، الموسوعة كأكثر مغنٍ حصولا على جائزة World Music award سبع مرات كأعلى مبيعات في الشرق الأوسط.

كما دخل فريق الدراجين، الذي دار حول الدلتا الموسوعة بعد رسم أكبر قلب رقمي في العالم على خريطة GPS، وهو القلب الرقمي الذي يمثل المسافة التي قطعها فريق الدراجين حول الدلتا.

وسجلت الموسوعة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر مبنى سكني في العالم يمتد على مساحة 200 ألف متر بمصر، والفنان التشكيلي طه القرني صاحب أكبر جدارية نوعية في العالم بلغ طولها 23 مترا، والمغامر هشام نسيم عبر هضبة الجلف الكبير بعد تخطيه 620 كيلو متر في 5 ساعات و7 دقائق.

كما تمكن حلمي السعيد وفريقه من عبور قارة أوروبا بالدراجة الهوائية بمسافة 6100 كيلو متر في رحلة استغرقت 29 يوما، والدكتور مجدي يعقوب في مجال العلوم والطب بإجرائه 100 عملية قلب خلال عام واحد.

وجاءت أكبر حملة للتبرع بالدم جمعت 110 ألف لتر بمشاركة الفنان تامر حسني وأحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق، كذلك أكبر طبق كشري في العالم يزن ثمانية أطنان وعرض نحو عشرة أمتار.