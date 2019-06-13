ابن الوادي الجديد.. محمود أيوب يدخل موسوعة "جينيس" في القفز

نجح اللاعب محمود محمد أيوب، من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وخريج كلية التربية الرياضية، اليوم الخميس، في دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد تحطيمه الرقم القياسي في تمرين القفز مع الانقسام على التوالي "Most consecutive split jumps"، الذي نجح في كسره من اللاعب الأسترالي باتريك ني بوي لارتي.

وبذلك أصبح محمود أول حامل لرقم قياسي في موسوعة "جينيس" بمحافظة الوادي الجديد، وثان لاعب على مستوى جمهورية مصر العربية في الرياضة، ويستعد حاليًا لكسر رقم قياسي جديد في محاولة أخرى.

وقال محمود أيوب، إنه خاطب القائمين على الموسوعة عبر البريد الإلكتروني لطلب تسجيل رقم قياسي جديد في إحدى التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالي، وسجل التمرينة وفقا لاشتراطات الموسوعة وتقدم به رميا وجرى اعتماده وحصل على الشهادة بعد تحقيقه رقما جديدا في التمرينة بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا.

وأضاف أيوب، أنه يستعد أيضا لتسجيل رقم قياسي جديد في تمرينة العد مع ثني الركبتين، الذي حقق فيه 235 عدة خلال 3 دقائق متفوقا على الرقم المسجل بواقع 200 عدة ولم يجري الرد عليه باعتماد التسجيل حتى الآن، مشيرا إلى أنه متخصص في شعبة التدريب وتخرج في كلية التربية الرياضية ويطمح خلال الفترة المقبلة أن يحقق العديد من الأرقام القياسية في التمرينات الرياضية المتخصصة.