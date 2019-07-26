شعبة الملابس: تخفيضات تصل إلى 50% مع أول أيام الأوكازيون

رحب تجار الملابس الجاهزة بمحافظات مصر بتبكير الأوكازيون الصيفى، الذى بدأ أول أيامه اليوم «الجمعة»، بدلاً من الموعد المعتاد فى سبتمبر من كل عام.

وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إنه كان هناك تحفظ كبير من جانب التجار على موعد الأوكازيون الصيفى القديم الذى كان يبدأ فى سبتمبر، وذلك بعد تراجع المبيعات بنسبة 60%.

"زنانيرى": الموسم فرصة للخروج من الركود.. والمحلات استعدت

وأضاف زنانيرى لـ«الوطن»، أن الأوكازيون منظم قانوناً لتصريف البضائع الراكدة فى نهاية الموسم، التى تمثل 70% من حجم الإنتاج، لافتاً إلى أن وزارة التموين منحت التجار موافقات لعمل تخفيضات الأسعار لمواجهة الركود ولحماية 10 آلاف مصنع فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن أصحاب المحال استعدوا للأوكازيون بشكل كبير، وأن معظم المحال ما زالت تملك السلع المطروحة منذ عيد الفطر السابق، لافتاً إلى أن آمال التجار معقودة على الأوكازيون الصيفى الحالى.

وأضاف أن نسبة الخصم على السلع المعروضة فى الأوكازيون تتراوح ما بين 10% و50% وتشتمل السلع على ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وموكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل ومنوعات أخرى، موضحاً أنه تم التبكير بالأوكازيون حتى يشمل فترة عيد الأضحى المبارك ومرحلة دخول المدارس والجامعات وقيام المواطنين بشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية وجميع المستلزمات.

وأوضح أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية، وأن كل تاجر حر فى اختيار عدد السلع التى يشارك بها فى الأوكازيون ونسبة التخفيض فى الأسعار.