أحيا دير «أبومقار» بوادى النطرون، اليوم، الذكرى السنوية الأولى لمقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، بإقامة قداس إلهى، اشترك فيه العلمانيون والكهنة والرهبان والأراخنة وأحباء الدير، دون حضور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وكشف أحد شيوخ رهبان الدير، لـ«الوطن»، أن الدير سيقيم قداساً آخر، صباح الاثنين المقبل، يرأسه البابا، ويشترك فيه رهبان الدير فقط.

وكان الأنبا إبيفانيوس عُثر عليه مقتولاً داخل أسوار الدير، 29 يوليو 2018، وتم توجيه الاتهام إلى راهبين، هما «أشعياء المقارى» و«فلتاؤس المقارى»، وحكمت عليهما محكمة جنايات دمنهور، أبريل الماضى، بالإعدام.

افتتاح كنيسة جديدة فى واشنطن

من جهة أخرى، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن افتتاح كنيسة جديدة فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حملت اسم كنيسة «القديس مارمرقس»، وترأس صلوات القداس الأول بها الأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكى، والنائب البابوى لكنائس فيرجينيا، بمشاركة الأنبا بيزل، الأسقف العام بإيبارشية جنوب الولايات المتحدة.

طلب إلى ليبيا لاستعادة جثمان"ماثيو" ضحية"داعش"

وتقدم الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بطلب رسمى إلى سفارة ليبيا بالقاهرة، لاستعادة جثمان الأفريقى «ماثيو»، الذى ذُبح مع المصريين الأقباط على يد تنظيم داعش الإرهابى، فبراير 2015، لوضعه فى مزار شهداء ليبيا داخل كنيستهم بقرية العور بسمالوط، محافظة المنيا، مع تقديم الضمانات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف فى حالة طُلب استعادته من قِبل بلاده، كما طلب الحصول على صورة من التحقيقات لوضعها فى مزار الشهداء، توثيقاً للجهود الليبية فى تعقُّب الجناة واستعادة رفات الشهداء.

وجاء تقديم الطلب من خلال وفد من مطرانية سمالوط، فى لقاء رسمى مع فوزى المبروك تنتوش، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، لتقديم الشكر إلى السلطات الليبية لما قدمته من جهود فى العثور على رفات الشهداء وإعادتهم لمصر.