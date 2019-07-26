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احتفالات ومكافآت أهلاوية في حب الدوري الـ41

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استبعاد متقدمة للترشح لمنصب رئيس قسم بجامعة لسابق معاقبتها تأديبيا

استبعاد متقدمة للترشح لمنصب رئيس قسم بجامعة لسابق معاقبتها تأديبيا

انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على نظام "التعليم 2.0"

انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على نظام "التعليم 2.0"

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