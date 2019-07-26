بوجه بشوش يبعث بابتسامة هادئة، اعتاد الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مناقشة الإعلامية التونسية كريمة قاسم "الشموسة"، صديقة العائلة والتي عرفت شخصيته عن قرب نظرا لصداقتها القوية بنجلته، وتركز دائما حديثهماعن الأدب والموسيقى، بجانب تبادل أطراف الحديث عن أصول العائلات في تونس.

"اتسمت جميع اللقاءات مع الرئيس الراحل بالود والثقافة، حيث كنت دائما ما أقابله في المناسبات وعند زيارتي لزوجته وابنته كان يتحدث معي عن أمور بعيدة عن السياسة، فهو مثقف جدا ومحب للأدب وتاريخ الموسيقى"، حسب حديث كريمة قاسم لـ"الوطن".

الرئيس التونسي الراحل عندما كان يرى كريمة قاسم، يقوم بفتح باب النقاش حول الفن والموسيقى نظرا لأنها أستاذة متخصصة في المقامات الفنية وتاريخ الحركة السياسية وتأثيرها على الموسيقى.

وتتابع كريمة قاسم: "عند زيارته لراديو شمس اف ام، يقول (وينك جهاركاه ومحيّر سيكاه) فكان محبا للمقامات التونسية، ويتابع برنامجي الإذاعي (الفوندو) الذي يتحدث عن المقامات في التاسعة مساء، ويروي عن الفنانين التونسيين الذين عاصرهم، وكان ملم بتاريخ الموسيقى ونتناقش حول تاريخ الموسيقى في البلاد، ويعرف نشأة عائلتي ويطلعني دائما عن كيفية تأسيس الجمهورية".

وتختتم الإعلامية التونسية حديثها: "كان للحديث مع السبسي متعة خاصة فهو رجل دولة بامتياز ووطني حتى النخاع، رجل بسيط في تعامله تشعر كأنه والدك، و لا يبخل عنك بالمعلومة أو النصيحة، وكان عاشقا للموسيقى في الأندلس حتى أنه كان يغني الموشحات الأندلسية ويعرف عن تاريخها الكثير".