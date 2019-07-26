قالت تسنيم عمارة طالبة بجامعة زويل وعضو الفريق الفائز بجائزة "شل" الدولية، إن فكرة المسابقة التي فازوا بها تقوم على تخيل ما سيؤول إليه شكل العالم عام 2050.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن المسابقة لم تكن مفتوحة من أجل التخيل فقط، ولكن من أهم شروطها أن يكون هذا التخيل قائما على أسس علمية، وخبرات سابقة، واستشارة باحثين في مجالات مختلفة.

وتابعت أن أبرز الفرق التي كانت مشاركة في المسابقة من الصين وسنغافورة وتايلاند، "كنت شايفة إن صعب جدا إننا نكسب لما شوفت الفرق دي، بس كسبناهم لأننا كنا أفضل".

وأشارت آلاء رشدي طالبة بجامعة زويل وعضو الفريق الفائز بجائزة "شل" الدولية، إن فكرة المسابقة قائمة على وضع أكثر من سيناريو للعالم عام 2050، و"اختارنا إننا نحطلهم سيناريوهين اثنين".

وقال أحمد حسن طالب بجامعة زويل وعضو الفريق الفائز بجائزة "شل" الدولية، إن المسابقة تهدف إلى التفكير في المستقبل، ووضع خطة استراتيجية لعدم الخطأ في المستقبل، ومعرفة موارد الدولة وكيفية تنميتها.