يا حزين يا قُمقُم تحت بحر الضياع

حزين أنا زيَّك وإيه مستطاع؟!

الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع!

الحزن زى البرد... زى الصداع

عجبى.

فعلاً الحزن لم يعد له جلال ولا هيبة، من حضروا مراسم دفن وجنازات بعض الفنانين فى الفترة الأخيرة بدأوا يلاحظون أن الفضول والحشرية والقفز على الجنازة لتحقيق انتصارات صغيرة لكاميرات موبايل وغزوات سيلفى، صارت هى القاعدة، وأن المصرى الذى كان يُعتبر أكثر إنسان على وجه الأرض اخترع طقوساً ومنح قدسية للموت، رسم على المعابد وبنى أهرامات وحنّط مومياوات وشيّد مقابر وتوابيت وصمم موازين الدار الآخرة ووضع مع الميت مستلزمات استهلاكاته لما بعد الموت... إلخ، صار هذا المصرى الآن كل همه فى الجنازة «ممكن صورة سيلفى»، ثم تطورت إلى أخذ لقطة السيلفى بالعافية، وفى العزاء نفس الشىء، بل صار يصور فيديو على الهواء مباشرة لايف على فيس بوك!! سخرية من البكاء والدموع وجلال الحزن، اقتحام خصوصية ودس أنف، كل هذا تزامن مع شماتات سافلة فى موت هؤلاء المشاهير، خاصة الفنانين، بوستات شتائم، دعوات إلى الله بالعذاب والنار والانتقام!!

فضلاً عن مشاركة الوجع، افتقدنا أقل معايير الذوق واحترام مشاعر الآخرين، كاميرا الموبايل فقدت وظيفتها كتخليد ذكريات، وتحولت إلى كادرات تربُّص ولقطات فضح وأضواء تجريس وعدسات تدمير سمعة، صار لحم الفنان مستباحاً حياً وميتاً، أصبحت أسرته مرعوبة من قراءة وسائل التواصل حتى لا تفتح بلاعة النهش والتقطيع، أو ما يسميه الجيل الجديد «التحفيل».

الحزن الذى هو إحساس إنسانى راقٍ، يغسل البشر، صار ساحة عراك على سيلفى، بينما الميت فى النعش، هناك نعش آخر لكل قيمة جميلة كانت فى حياتنا، وأولها احترام حزن البشر وقدسية الموت وجلال الموقف، أما احترام الفنان وحبه وعشقه القديم فصار يتبخر مع غلاظة الحس التى، للأسف، ربطت ما بين التدين وكراهية الفن واختلاق خصومة بغرض تجفيف وتصحير مشاعر الأتباع فى تنظيمات الإسلام السياسى، والكارثة أن تلك المشاعر انتقلت إلى الكثيرين من الجمهور العادى، يدفع تذكرة ليشاهده فى حياته ثم يشتمه بعد مماته، وهناك من صار يسيّس الموت، ويأتى للمرحوم بمشهد مظاهرة أو بوست معارضة يتفق مع موقف الشخص السياسى، وإن لم يجد ما يتفق، يُخرج ثعابينه وحياته ويبرد ويسن لسانه وكيبورده، ليجلد الميت بكل ما لذ وطاب من شتائم الأم!!، اتركوا دموع الحزن والشجن تغسل الروح من أدران الضغينة والحقد والغل، لا تحبسوها فى الأحداق أو تغتالوها فى المحاجر، سيلفى الجنازة كوميديا سوداء فى زمن عزت فيه الضحكات وبخل القدر علينا فيه بالبسمة الصافية غير المرسومة أو المفتعلة.