قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، يعملون سويا على تطهير المناهج الأزهرية من أي أفكار مغلوطة.

وأضاف النجار، خلال استضافته عبر سكايب ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن نسبة النقاء في مناهج الأزهر تخطت 97%، مشيرًا إلى أن تصويب الخطاب الديني هو أحد أبرز توصيات مؤتمرات الشباب.

وأوضح أن الأزهر الشريف بدأ في حركات سريعة من أجل تجديد الخطاب الديني، وأهمها إعادة التناول للمواد الدينية، وإعادة صياغة المعلومات التي من الممكن أن يتسرب منها الفكر المتطرف إلى عقول الشباب أو حتى النصوص التي تعيق نمو المجتمع أو تقدمه.