أعلن مجمع البحوث الاسلامية عن تنظيم معرض للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث يضم المعرض أعمالًا علمية متميزة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع القادم، وذلك بمقر الجامعة بمدينة نصر.

ويقدم المجمع، بحسب بيان له، العديد من إصداراته من السلسلة العلمية والتي يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مجموعة من القضايا الفكرية ومنها: الجهاد والحاكمية ودار الإسلام ودار الحرب والتعددية الدينية والمذهبية وغيرها من المفاهيم المهمة.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار الجهود التوعوية للمجمع في العديد من الميادين الحيوية ومنها الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

وأضاف الأمين العام أن البناء الفكري لطلاب الجامعات يُعد حجر الزاوية في مرحلة البناء والتنمية وبناء مصر الحديثة من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ودعم المسيرة الوطنية في التنمية ومواجهة الأفكار الضالة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في المواجهة الفكرية للغلو والتطرف والإرهاب.