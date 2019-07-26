ما زال التوافد مستمر من قبل فنانين وإعلامين لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها.

وحضر الفنان إياد نصار، والفنان أدهم فراس، والفنان جمال سليمان، والإعلامي وائل الإبراشي، لتقديم العزاء للفنانة يسرا، رغم مرور أكثر من نصف الوقت المخصص للعزاء.

وكان الموت غيب سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، الأربعاء الماضي، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة لمدة 40 يومًا، وشيعت صلاة الجناة من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار الفنانة يسرا، فهي ابنتها الوحيدة.