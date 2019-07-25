بعد ساعات من وفاة والدة الفنانة يسرا، نشرت العائلة نعيا ضخما في إحدى الصحف الكبرى عن الراحلة سهيلة محمد وهبي، تضمن الجنازة وتفاصيل العزاء.

ورحلت والدة يسرا، نجلة حكمدار القاهرة سابقا، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، خلال الأشهر الماضية بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمتها الفنانة التي أوقفت كافة أنشطتها الفنية، لارتباطها الشديد بوالدتها.

وشيعت الجنازة، أمس، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ثم تم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، على أن يقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد عمر مكرم.

احتل النعي مساحة ضخمة بأعلى يمين الصفحة رقم 19 من الجريدة، وكان اسم الراحلة الأكبر حجما فيه، يليه تفاصيل عن نسبها العائلي، وقال أحد المسؤولين بالصحيفة الشهيرة، لـ"الوطن"، إن تكلفته تبلغ 48650 جنيها.

وأضاف المسئول أن ذلك يسمى "إعلان نعي"، يصل طوله إلى 25 سم، كما احتل عمودين بالصفحة مصحوبة بإطار أسود، موضحا أن اختلاف حجم الخط يتم الاتفاق عليه مع الأسرة التي نشرته.

وشاطر 4 آخرين مقريبن من الفنانة أسرتها النعي أيضا بالصفحة نفسها، بنشر إعلانات أيضا لمواساتها أحدهم تصل قيمته إلى 20 ألفا، بينما اثنين آخرين يبلغ كل منهم 2500 جنيه، بحسب المسؤول.

وتابع أنه غالبا ما تنشر أسر الفنانين والمشاهير نعي ذويهم بالجريدة نفسها، والتي تقام على مساحة عمودين، بينما في حال إضافة صورة تزيد عمودا ثالثا غالبا ما تتراوح التكلفة بين 40 إلى 60 ألف جنيه، وتصل قيمة العمود الواحد إلى 20 ألف جنيه.

وقبل أيام نشرت أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف نعيا له، ووالدة الفنانة داليا مصطفى، وعدد من الشخصيات البارزة.