أديب عن فضح دعم قطر للإرهاب في الصومال: "أخدت على قفاها"

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الصحيفة حصلت على تسريب صوتي للسفير القطري حسن بن حمزة هاشم، يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر، حيث جمعته مكالمة بأحد رجال الأعمال.

وأضاف مقدم البرنامج، أن قطر أرادت ضرب مصالح الشركات الإماراتية التي تعمل في الصومال، لكي تقيم أعمالها هناك بدلًا منها، مشددًا على أن هذه العملية، دليل آخر على دعم قطر ومساندتها للإرهاب، كما تتعاون مع أكبر عصابات الإرهاب في العالم.

وأوضح: "ده قفا تم توجيهه من جهاز عربي محترم لجهاز المخابرات القطري، لأن تسجيل مكالمة للسفير القطري مع رجل أعمال بواسطة طرف ثالث، تقدر تقول إن ده جهاز مخابرات قوي، قدر يدي قطر ضربة جامدة على قفاها".