"حان وقت تقليم أظافر قطر".. المسماري يكشف دعم الدوحة للإرهاب في طرابلس

"حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها"، هكذا علق اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي على التدخلات القطرية في شؤون الداخلية الليبية وتورطها في أعمال إرهابية داخل ليبيا، وذلك خلال تصريحاته لشاشة "العربية".

وأضاف "المسماري"، أنه سبق وتحدث في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات أو لقاءات وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وتم تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تُثبت ذلك، كما طرح أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين متورطين في دعم العمليات الإرهابية في ليبيا.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يرصد الانتهاكات القطرية للشؤون الليبية ودعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة، حيث أصبحت قطر تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، بل يجب أن تقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر بحقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة والتي تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار.