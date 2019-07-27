قال الموسيقار العالمي ياني، إنه يشعر أن مصر بلده الثاني وتشعره بأنه في اليونان مسقط رأسه.

وأضاف خلال تقرير بثه برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التجربة الأولى له عام 2015 بسفح الأهرامات لا تتكرر فزيارة مصر للمرة الأولى مختلفة تماما.

وأكد أن الشعور مختلف هذه المرة لأن الحف سيقام على البحر، لأنه يرى أن البحر أرضه التي يعيش عليها بحكم ولادته في اليونان فهو مغرم بالمياه للغاية.

وعن المقطوعات التي سيعذفها، أشار إلى أنه لا يتفنن في اختيار المقطوعة على عكس تفننه في الطريق التي سيعزف بها المقطوعة، فوجود الأهرامات خلفك شيء مختلف عن العزف أمام البحر لذلك سيعزف بشكل مختلف.

واستطرد أنه يغير الأغاني حسب الجمهور ووطبيعته وحسب الشعور العام، مشيرا إلى أن الحياة هي مصدر إلهامه، فعلى الجميع أن يعيش حياته بقلب مفتوح وأن يستمتع بكل لحظات حياته لأنها لن تتكرر.

وأوضح أن جو الساحل الشمالي يساعد على انعاشك لأن الإحساس لا يوصف والمتعة لا تنتهي والألوان المحيطة تحفز على العمل، مشيرا إلى أنه يعبر في أعماله عن الحقيقة ويعيش الحياة ويعبر عنها.

ولفت إلى أن الموسيقى تشعر بالترابط لأن كل هذا يؤثر على الموسيقى التي يؤلفها لأن العالم صغير جدا، والموسيقى تجمع وتقرب الجميع رغم اختلاف اللغات، "أكرس الكثير من الوقت لتعريف كل ثقافة بالثقافة الأخرى، وهذا ممتد للعازفين الذين أعمل معهم فكل عازف منهم من دولة مختلفة ويحمل أفكارا مختلفة".

وذكر أن التنوع هو السبب الأساسي في إحداث الوحدة ولا أبحث عمدا عن عازفين مختلفين، ولكن عن عازفين بارعين لأن النغمات تستفز المشاعر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يضيف آلة عزف عربية يوما ما لفريقه.

وعن الحب، قال إن الحب هو أقوى شيء في العالم، و"في حياتي لا يوجد ما هو أقوى من الحب، فوالدي علماني الحب، وكلاهما عاشا فترات حروب وخرجا من الحروب ولم يريدا لأبنائهما أن يعانيا من الحرب لذلك ربيانا على البحث دائما عن السلام، فالحب هو الشيء الوحيد الذي يهم، الحب فعال ورسالته سامية ونحتاجه ونحتاج التسامح بلا استثناءات لأنه ليس رفاهية ولكنه ضرورة".

ووجه للشباب المصري حديثه قائلا: "يجب أن تؤمنوا بأنفسك ومعرفة ماذا تريدون، وما العمل الذي ترغب في أن تنبغ فيه، وتهتم به وبعد ذلك التركيز عليه، وحينها يتبخر الخوف، وفجأة سترى الجبال تذوب".

كما أكد أهمية حب العمل بسبب قصر الحياة وضرورة التمتع بالرحلة ولابد من بناء شيء يعيش آلاف السنين ويستمر، "إكسر الحديد وعش حياتك، ولا تخف وثابر على ما تريد".

وعن مصر وشعبها، قال: "شعب مصر يرونني نجم ولكنهم لا يعاملونني كنجم لكنهم يعاملونني كإنسان، وأرى ذلك في أعينهم، وأنا احترمهم وأعجب بهم وأشعر بحب صادق منهم وهذا هو أهم شيء".

وتقام حفل الموسيقار العالمي ياني، في إحدى قرى الساحل الشمالي، الساعة 10 مساء اليوم.