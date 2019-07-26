"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 55 جنيها.

حفل فريق وسط البلد ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، على المسرح الروماني بالإسكندرية، الساعة 9 مساء، وأسعار التذاكر 45 جنيها.

حفل الموسيقار العالمي ياني، في إحدى قرى الساحل الشمالي، الساعة 10 مساء، أسعار التذاكر 800، 1200، 2000، 2500، 3500 جنيه.

عرض مسرحية أغلى الحاجات، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وأسعار التذاكر 100، 150، 200 جنيه

الحزب الكوميدي، ينظم ستاند أب كوميدي، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل فريق جاوي، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيها.

معرض الدرب إلى النهضة، بمشاركة 18 فنان، في درب 1718، 7:30 مساء.