علق الإعلامي عمرو أديب، على الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها قارة أوروبا، قائلًا إنها تعبر عن التغير المناخي، واصفًا الأمر بـ"المصيبة".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الحالة في أوروبا زي الزفت، والدرجات الكبيرة تعمل على إذابة الجليد في القطب الشمال ما سيرفع منسوب مياه المحيطات، وبالتالي غرق الكثير من الأراضي".

وأكد أن العالم يغرق، راجيًا المشاهدين بأخذ هذه القضية، على محمل الجد: "العالم كان يتوقع زيادة درجة حرارة الأرض درجتين، لكنها زادت 4.5 درجات مئوية، للأسف الأمر ليس طريفًا، والعالم كله سيعاني بسبب هذه الازمة، وأمريكا وأوروبا مسئولان عما يحدث في العالم .. هنشوف أيام زي الزفت".

وللمرة الثانية خلال شهر، أصدرت دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، تحذيرات لمواطنيها لأخذ الحيطة والحذر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت من اندلاع حرائق في غابات عدد من المناطق، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وقال ديفيد ديناو رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، إنّ درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة في يونيو 1947.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة المتوقع أن تصل إلى 40.4 درجة مئوية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية في هولندا أن تصل درجات الحرارة إلى 38.8 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ العام 1944.

وفي ألمانيا، ذكر مكتب الأرصاد الجوية أنّ درجة الحرارة القياسية التي شهدتها ألمانيا الأربعاء، 40.5 درجة، من المتوقع أن تستمر الخميس.