يتوقَّع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة جديدة نهاية الأسبوع الجاري، لكنها ليست بنفس قوة الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، وانتهت أمس.

وقال عبدالعال، لـ"الوطن"، إنَّ درجات الحرارة ستعاود الانخفاض بدءاً من اليوم حتى الاثنين، ثم ترتفع مرة أخرى من الثلاثاء حتى الخميس، على أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 40 درجة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد المواطنين بالابتعاد عن الشمس قدر الإمكان وقت الظهيرة، وارتداء قبعة في حال الضرورة، وتناول الكثير من السوائل.