حرية الصحافة وتحرير الموصل.. الكريفي يسترجع ذكريات لقاءه مع رئيس تونس الراحل

فور عودة الصحفي التونسي ضياء الدين الكريفي من تغطية عملية "تحرير الموصل" في العراق عام 2016، استقبله الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج برفقة خمسة صحفيين تونسيين آخرين، غطوا المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" الإرهابي.

"جمعتني كثير من اللقاءات مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي منذ أن كان رئيسا للوزراء، تنوعت بين ندوات ومؤتمرات وفعاليات سياسية تندرج تحت بند التغطية الصحفية، لكن لقاء تكريمه لي كان شخصيا، وكان الأبرز وأعتز به كثيرا، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام"، حسب حديث ضياء الكريفي لـ"الوطن".

وتابع: "كنت أعمل في صحف محلية وعندما انضممت لإذاعة (شمس إف إم)، اتيحت لي الفرصة لتغطية عملية تحرير الموصل في العراق مع بعض الزملاء، ونجحنا في لقاء العديد من المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الجمهورية، وبعد عودتنا لتونس تمت دعوتنا لزيارة الرئيس في قصر قرطاج".

يسترجع الصحفي التونسي ذكريات اللقاء الذي استمر لساعة كاملة جمعه برفقة خمسة آخرين، هم: زياد الهاني رئيس تحرير جريدة الصحافة، زهير الجيس رئيس تحرير إذاعة جوهرة اف ام، أميرة محمد صحفية بإذاعة موزاييك، أحلام العبدلي صحفية بالراديو، منى طليق صحفية بوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تحدثوا فيه عن حرية الصحافة وعن رحلتهم للعراق، وقال الرئيس الراحل لهم: "لن تجدوا صحفي مسجون في تونس بسبب حرية التعبير".

واختتم الكريفي حديثه لـ"الوطن": "عندما تجلس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تشعر بالراحة فهو رجل بسيط غير متكلف، يتميز بروح طيبة ويحب الضحك فهو لم يكن عبوسا لكنه كان يتعامل معنا كأولاده".