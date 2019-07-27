يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وأيضا على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 37

العريش 23 33

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 41

المدينة 31 46

القدس 20 29

الرياض 27 44

المنامة 31 39

أبو ظبي 33 42

الدوحة 30 42

الكويت 32 47

دمشق 17 37

بيروت 27 31

عمان 18 32

غزة 24 31

بغداد 27 44