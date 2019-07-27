يعتبر بهجت قمر واحدا من أهم مؤلفي الكوميديا في المسرح والسينما، قّدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات التي شارك بها كبار النجوم.

اشتهر بتقديمه عدد من المسرحيات مع الفنان الكبير فؤاد المهندس والتي تعتبر من كلاسيكيات المسرح الكوميدي العربي، ودوما ما كان يتمتع بهجت قمر بموهبة مميزة وخفة ظل واضحة في أغلب أعماله الفنية.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الذي ولد في 27 يوليو عام 1937، وتستعرض "الوطن" أبرز الاعمال المسرحية التي قدمها خلال مسيرته الفنية الفريدة.

العيال كبرت - 1979

واحدة من أشهر المسرحيات الكوميدية على مستوى الوطن العربي، حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها على خشبة المسرح وحتى الأن حينما تعرض على شاشات التليفزيون، كتبها بهجت قمر وأخرجها للمسرح سمير العصفوري.

وتدور المسرحية في إطار اجتماعي حول أسرة يفقد الأب رمضان السكري أي أمل في صلاح أحوال أولاده وعائلته فكل فرد في تلك العائلة يعيش في عالمٍ خاصٍ به. ويقرر الأب الزواج من أخرى، ويَعلم ابنه كمال بالصدفة خطة والده، فيقوم بإبلاغ أخواته سلطان وعاطف وسحر من أجل منعه، ويتكاتفون لأول مرة من أجل إنقاذ عائلتهم من الضياع.

ضمت المسرحية عدد من النجوم في بدايتهم الفنية مثل "أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي" وجسد دور الأم الفنانة كريمة مختار والأب الفنان حسن مصطفى.

ريا وسكينة - 1982

تناول بهجت قمر القصة الإجرامية الأشهر في القرن العشرين عصابة ريا وسكينة في إطار كوميدي وقدمها على خشبة المسرح مع المخرج السينمائي الكبير حسين كمال.

وتعتبر تلك المسرحية هي أول عمل مسرحي للفنانة شادية وضمت عدد من كبار نجوم المسرح مثل عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي وتميزت المسرحية بالكوميديا والشكل الاستعراضي الغنائي وحققت نجاحا كبيرا حتى صارت عالقة بأذهان الجماهير حتى الآن.

إنها حقا عائلة محترمة - 1979

جمعت المسرحية العديد من الأعمال الفنية بين المسرح والسينما الكاتب بهجت قمر بالفنان فؤاد المهندس، ومن أهم تلك المسرحيات "إنها حقا عائلة محترمة" فهي مسرحية اجتماعية ناقش فيها بهجت قمر شخصية الأب الصارم مع أبنائه ومفهوم حرية الأبناء ولكن في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية كل من "محمود الجندي، شويكار، عبد الله فرغلي وسوسن ربيع" إلا أن المفاجأة الكبرة كانت مشاركة الفنانة أمينة رزق بتاريخها الكبير والحافل في المسرح بأداء كوميدي للمرة الأولى، المسرحية من إخراج سمير العصفوري.

شارع محمد على - 1991

قدم بهجت قمر عدد من المسرحيات الاستعراضية الكوميدية إلا أنه تبقى الأبرز في مسيرته مسرحية "شارع محمد على" والتي ضمت عددا كبيرا من النجوم مثل "شيريهان، وحيد سيف، هشام سليم، سهير الباروني، المنتصر بالله ويوسف عيد" وكانت أخر الأعمال المسرحية التي قدمها ملك الترسو الفنان فريد شوقي، ومن إخراج محمد عبد العزيز

وتدور أحداث المسرحية في شارع محمد علي من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، وترتبط بطلة تلك الفرقة بقصة حب مع جارها، إلا أنها في إحدى الحفلات تكتشف بأن والدتها مازالت على قيد الحياة وبأن والدها أخفها عنها ذلك.

وتميزت المسرحية بالاستعراضات المميزة للفنانة شيريهان وخفة ظل فناني الكوميديا المنتصر بالله ووحيد سيف وحققت نجاحا كبيرا.

رحل عن دنيانا الفنان بهجت قمر في 3 يناير عام 1989 عن عمر ناهز 52 عاما تاركا رصيد فني كبير تنوع بين التأليف والإنتاج والتمثيل، إلا أنه برع في تأليف ما يتجاوز المائة عملا فنيا تنوعت بين السينما والمسرح.