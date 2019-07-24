حرص أحمد حلمي، وآسر ياسين، وأيمن بهجت قمر على حضور جنازة والدة الفنانة يسرا، من داخل مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة العصر.

وكما شارع وداع والدة يسرا عمرو يوسف، وسمير صبري، وطارق لطفي، والمنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، وكذلك هالة صدقي، وجميلة عوض، والراقصة دينا، وأيمن بهجت قمر.

وكانت والدة الفنانة يسرا، قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، إذ ظلت تخضع للعلاج، داخل المستشفى، لمدة 40 يومًا. يوارى جثمان الراحلة الثرى داخل مقابر العائلة.