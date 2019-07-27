تقدم "الوطن" أسعار العملات في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 يوليو كالتالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.43 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.59 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 20.58 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.