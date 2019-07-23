احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو أصدر البنك المركزي أمس قرارا باعتبار اليوم عطل ةرسمية وتعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر.

وفي ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها نقدم أسعار العملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات أمس الإثنين 22 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك التنمية الصناعية نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 4.50 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.67 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.69 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 18.57 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.