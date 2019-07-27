تقدم "الوطن" سعر الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 يوليو كالتالي:

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.