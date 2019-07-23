استمرارا للخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك خلال أخر تعاملات وردت قبل اليوم، حيث أعلن البنك المركزي أمس تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.