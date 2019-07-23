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ريبيرى: أجيرى سبب تراجع الفراعنة

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-7-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-7-2019 في مصر

مديرة الإمداد بـ"الصحة": التدريب ساعدنى على الفوز فى انتخابات النقابة باكتساح

مديرة الإمداد بـ"الصحة": التدريب ساعدنى على الفوز فى انتخابات النقابة باكتساح

مدير المركز التكنولوجى بـ"منشأة القناطر": الميكنة الكاملة للخدمات "مسألة وقت"

مدير المركز التكنولوجى بـ"منشأة القناطر": الميكنة الكاملة للخدمات "مسألة وقت"

مساعد مدير "السلام التخصصى": لم أحصل على تدريب طوال 19 سنة.. والبرنامج خطوتى الأولى

مساعد مدير "السلام التخصصى": لم أحصل على تدريب طوال 19 سنة.. والبرنامج خطوتى الأولى

"المسئول المحترف".. مشروع قومى لتطوير "قلب الدولة"

"المسئول المحترف".. مشروع قومى لتطوير "قلب الدولة"

"متحدث الجامعة": ليس بيننا من يدعو للعنف ولجان علمية تعكف على مراجعة المناهج

"متحدث الجامعة": ليس بيننا من يدعو للعنف ولجان علمية تعكف على مراجعة المناهج

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بعد 9 أيام تتضمن عيد الأضحى.. الإجازات المتبقية في 2019

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار صك الأضحية لعام 2019

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تفاصيل "المباراة الأخيرة" لطالب الثانوية الأزهرية بقنا: بلع لسانه

تفاصيل "المباراة الأخيرة" لطالب الثانوية الأزهرية بقنا: بلع لسانه

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