أجرى وفد برلماني، برئاسة النائب أحمد رسلان، صباحا اليوم، زيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة المنشآت الجديدة ومعرفة حجم الاستثمارات العربية في المدينة، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع تنمية غرب مصر.

ومن المقرر، أنَّ يتوجه الوفد بعد ذلك للقاء اللواء مجدي الغرابيلي محافظ مطروح، لمتابعة إنجازات المحافظة في مشروعاتها ومعرفة المشكلات في المحافظة والعمل على حلها، والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها.

وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام، يتفقد خلالها الوفد البرلماني منفذ السلوم البري لمتابعة حركة التجارة العربية البينية ومعرفة المشاكل والمعوقات التي يواجهها المنفذ، بالإضافة إلى زيارة ميناء الإسكندرية البحري لمتابعة حركة التجارة العربية البينية وفرص الاستثمار في المنطقة والمعوقات والمشاكل التي تقف أمام نمو التجارة العربية البينية والمشاكل الخاصة بالميناء.

ويضم الوفد 14 نائبًا وهم، أحمد رسلان، أحمد فؤاد أباظة، سحر صدقي، مارجريت عازر، جمال محفوظ، حمدي عبدالوهاب، صلاح مخيمر، مي البطران، أحمد الشريف، كامل محمود، أشرف رحيم، صلاح عياد، سعداوي راغب، فيصل الشيباني.