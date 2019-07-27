أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياة المفاجئ عن مناطق تقسيم السيارات بوادي حوف ومساكن الضباط ومنطقة المصانع وعزبة زين، ومنطقة الملاءة بعزبة الوالدة وحدائق حلوان، علاوة على انقطاع المياة عن بعض مناطق 15 مايو، ويعد هذا الانقطاع المفاجئ للمرة الثالثة خلال 7 أيام.

وأبدت الشركة في بيانها، اعتذارها عن العطل المفاجئ والخارج عن إرادتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عن محطة شمال حلوان بالكامل بسبب أعمال المحور_ الكوبري المقام مرورا بالمحطة.

وأكدت الشركة أن لديها سيارات مياه متواجدة بالمناطق المتأثرة من انقطاع المياة، وفي حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.