الدبلوماسيين الروس مع البحارة على النفاة البريطانية

أكدت السفارة الروسية في طهران، التواصل الكامل مع السلطات الإيرانية؛ للإفراج عن المعتقلين الروس الثلاثة المحتجزين مع طاقم الناقلة البريطانية، وإعادتهم إلى وطنهم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

كانت السفارة الروسية أعلنت، منذ قليل، أنَّ دبلوماسيين روس زاروا البحارة الروس المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية، وأكدوا سلامتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنَّ البحرية الملكية سترافق جميع السفن البريطانية، عبر مضيق هرمز لحمايتها وضمان أمنها، عقب إعلان البحرية الإيرانية، احتجاز سفينة بريطانية، الأحد الماضي، بزعم تجاهلها لتحذير السلطات الإيرانية.