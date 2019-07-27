شنت الإدارة العامة للمرور، حملات رادار ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة للحد من الحوادث والالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف التواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة وتسيير الحركة المرورية؛ تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة خلال القيادة وحملات الكشف عن صلاحية الإطارات والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال، وذلك من خلال الاتصال على 01221110000، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطرق السريعة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.