شاركت فرقه سوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في فعاليات مهرجان الفلكلور الدولي بفاليكو ترانوفو ببلغاريا، بترشيح من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويعد مهرجان الفلكلور الدولي بفاليكو ترانوفو ببلغاريا، من أشهر وأقدم المحافل الفنية التراثية حيث قدمت العديد من التابلوهات الاستعراضية التي تعكس الطابع المميز للموروث الفني في مختلف أنحاء مصر، وذلك تحت إشراف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة وبحضور السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في العاصمة صوفيا وعدد كبير من الدبلوماسيين والجمهور والجاليات المصرية والعربية ببلغاريا.

وقالت "عبد الدايم" إن الحضور الإبداعي المصري على خارطة الثقافة الدولية يبرز ريادة ومكانه مصر فنيا وثقافيا، وأشارت إلى أن مشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية في مهرجان الفلكلور الدولي في فاليكو ترانوفو يأتي تجسيدا للمكانة المميزة لفنون وثقافة مصر في قلب العالم، مؤكدة دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل مع شعوب الأرض باعتبارها الوسيلة الامثل للتلاقي والحوار.

وكانت فرقة سوهاج للفنون الشعبية ابهرت الجمهور من مختلف الجنسيات وتلبية لرغبة الجاليات المصرية والعربية والجمهور، قررت إدارة المهرجان تنظيم عروض إضافية للفرقة بالعديد من المدن البلغارية حيث تم إهدائها شهادات تقدير من المدن التى زارتها.