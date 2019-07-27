زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الشركة المصرية لكبس القطن، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابسن التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض سامي متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لكبس القطن، بشأن أهم المؤشرات المالية للشركة وكذلك أنشطة الشركة المتمثلة في إجراء عمليات كبس الأقطان، وكل العمليات المكملة لها وعمليات التخزين والتبخير على كل أنواعها، إضافة إلى عمليات تصنيع المعدات والمهمات للشركة وللغير، وأعمال تجارة القطن في الداخل وتصدير واستيراد الأقطان.

وأجرى الوزير جولة ميدانية بدأت بزيارة المبخرة بمنطقة ميناء البصل والتي تستغل في تبخير وتخزين الأقطان، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1900، واطلع على عمليات ومراحل التبخير، ثم توجه إلى مكبس التاريخ حيث تفقد المكبس ومراحل الكبس وشون التخزين قبل وبعد الكبس.

وأكد توفيق ضرورة تطوير المباني التراثية والتاريخية لشركة كبس القطن بقطاع ميناء البصل؛ للحفاظ عليها خصوصًا المطلة على محور المحمودية، لتتلاءم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير محور المحمودية؛ لتحقيق أقصى عائد ممكن منها.

كما زار وزير قطاع الأعمال شاطئ المعمورة التابع لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووجه بمواصلة العمل لتطوير تلك المنطقة لإعادة رونقها ومظهرها الجمالي لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.