نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ومكتب "شباب يدير شباب" بالوزارة، اليوم، مهرجان الجري تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، الذى انطلق بمشاركة 500 شاب من أعضاء مراكز الشباب والأكاديميات المؤهلة للكليات العسكرية، من أمام مدخل المحافظة على الطريق الزراعي السريع، مرورا بشارع عبد السلام الشاذلي وحتى الاستاد الرياضي بدمنهور.

وشارك المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن المحافظ اللواء هشام آمنة، في المهرجات واعطى إشارة البدء، مؤكدا أهمية الرياضة في ترسيخ المشاركة والانتماء لدى الشباب كأسلوب حياة داخل المجتمع، لما لها من أدوار إيجابية على صعيد تعزيز الشخصية وتأثيرها على اللياقة البدنية والصحة الجسدية للشباب.

كما شارك في المهرجان، الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة، وقيادات المديرية والمشاركون في الأنشطة الخاصة بمراكز الشباب.