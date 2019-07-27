عملية رفع 100 ألف طن من أكوام القمامة

أعلن ديوان محافظ الغربية، اليوم السبت، الاستمرار في حملات رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة يوميا على مستوى كافة المناطق السكنية وشوراع وميادين قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

صرح بذلك اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، لافتا إلى أن جهاز النظافة التابع لمجالس المدن والأحياء المذكورة نجح بمعداته في رفع ما يزيد عن 100 ألف طن من المخلفات وتلال أكوام القمامة المتراكمة بأراضي فضاء ومناطق سكنية والتخلص منها بشكل بيئي آمن حفاظا على حياة وأرواح المواطنين.

وشدد في توجيهاته إلى مسؤولي وقيادات الجهات التنفيذية، على ضرورة صيانة ودعم معدات جهاز النظافة بشكل دوري والاستمرار في تقسيم فترات العمل إلى ثلاث ورديات يومية تستهدف تقسيم الجهد بين المشرفين وعمال جهاز النظافة لضمان تحسين كافة الخدمات وانتظام العمل في رفع التلال المتراكمة.

وذكر أنه خاطب وزارة البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وبعض الجهات المانحة في مجال تدوير القمامة لنقل خبراتها إلى مسؤولي مصانع التدوير والبدء في تعميم تجربة الجمع المنزلي وإنجاحها على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

وأكد أن المحافظة نجحت في الحصول على دعم مالي قدره 250 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ومجلس الوزراء لتحسين الخدمات والمرافق والبنية التحتية بمناطق سعد زغلول والكندلية بمركزي طنطا والمحلة.