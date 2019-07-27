أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية، عن بدء أعمال التنسيق والقبول بالمدن الجامعية بجامعة بني سويف للعام الجامعي 2019 - 2020، موضحة عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية مواعيد التسجيل بالموقع الإلكتروني، والخطوات المطلوبة كالتالي:

مواعيد التسجيل للالتحاق بالمدن الجامعية لجامعة بني سويف

من يوم الخميس 1 أغسطس حتى الخميس 22 أغسطس لسنوات النقل.

من يوم الخميس 1 أغسطس حتى السبت 31 أغسطس للطلاب المستجدين.

وثمن ملف الالتحاق بالمدن الجامعية هو 150 جنيهًا.

خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة بني سويف

1) التسجيل بموقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية في المواعيد المحددة، من هنـــــــا.

2) تنزيل الإقرارات للطلاب المقبولين فقط وتقديمها لإدارة شؤون الطلبة بعد مراجعتها من وحدة النظم بالمدن.

3) لا يتمّ تسكين الطلاب إلا بعد ظهور نتيجة تحليل السموم وتسليم الصحيفة الجنائية.

4) يتمّ تسكين الطلاب طبقًا لخطة التسكين المقترحة والمعتمدة من السلطة المختصة.

ويمكن تنزيل المرفقات المطلوبة من هنـــــا.