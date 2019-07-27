انتحار طالبة من الطابق الـ13 في الإسكندرية.. "هددها شقيقها بفسخ خطبتها"

ومن الحب ما قتل.. انتحرت طالبة في الإسكندرية، اليوم السبت، بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق الـ13، بمنطقة زعربانة، بدائرة الرمل أول، شرقًا، فيما قررت أسرتها أن شقيقها هددها بفسخ خطبتها.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر بعقار بشارع عبد الفتاح الطراوي، بمنطقة زعربانة، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وجود جثة طالبة تدعو "أ. ج. ح"، 22 عامًا، مسجاة على ظهرها بالطريق العام، ومصابة بكسور ونزيف بمناطق متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وبسؤال أسرتها، قالت أن المذكورة انتحرت عقب مشاجرة مع شقيقها هددها خلالها بفسخ خطبتها وحذرها من رؤية خطيبها مرة أخرى، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلي المشرحة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.