سرقة 975 ألف جنيه في سطو مسلح على سيارة لنقل الأموال بالبحيرة

تمكن مسلحون مجهولون، اليوم، من سرقة 975 ألف جنيه، في عملية سطو مسلح على سيارة لنقل الأموال بمدينة بدر في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي من سيارة لنقل الأموال بدائرة مركز بدر، وتبين أن المبلغ المستولى عليه 975 ألف جنيه من سيارة لنقل الأموال، أثناء سيرها بإحدى الطرق بدائرة مركز بدر.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة واستعادة المبلغ المالي الذي تم سرقته، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.