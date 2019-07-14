قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، اليوم، إحالة أوراق 3 عاطلين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتلهم خفيرا،أثناء سرقة محال قطع غيار سيارات بكفر الدوار.

كما قررت هيئة المحكمة، تحديد جلسة 26 من شهر سبتمبر القادم، للنطق بالحكم على المتهم الرابع وذلك في القضية رقم 519 سنة 2019 والمقيدة برقم 13 كلى كفر الدوار.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة "إبراهيم س.ا" 45 سنة، خفير خصوصي بأحد محال بيع قطع غيار السيارات على الطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مختار ا.م"، و"يوسف ا.ع"، و"وليد ص.ح "، و"محمد ا.ا" بدافع السرقة، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الجريمة بغرض سرقة محل قطع غيار السيارات.